سلمى أبو ضيف تثير الجدل بفستان عاري من غرفة النوم (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها بصورة جديدة ، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وأثارت الصورة التي نشرتها الفنانة سلمى ابو ضيف، جدلًا واسعًا الساعات الأخيرة، نظرًا لانها كانت ترتدي فستان مكشوف.

وظهرت سلمى أبو ضيف، في الصورة وهي ترتدي فستان مكشوف، وصفه بعض المتابعين بأنه عري، برتقالي اللون، وظهرت وهي جالسة في غرفة نوم.

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، تعرضها لحروق في جميع أنحاء جسدها، وتفاصيل معاناتها طوال الايام الماضية.

ونشرت سلمى، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»: «في أسبوعين، تعرضت لحروق في جميع أنحاء جسدي، وتم قطع شفتاي أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل، وقبل شهر أجريت منظار القرحة».

وتأضافت الفنانة سلمى ابو ضيف : «ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله و(قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.. ومن شر حاسدا إذا حسد) الحمد لله الحمد لله».

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بـ شاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه.

يذكر أن آخر أعمال افنانة سلمى أبو ضيف مسلسل “إلا أنا”، من تأليف يسري الفخراني وإخراج محمد أسامة.

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