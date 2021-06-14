فتاة صينية تودع سمير غانم بتقليد مشهد له مع الزعيم عادل إمام (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مازال نبأ وفاة الفنان الكبير سمير غانم، له صدى كبير وحزين لدى العديد من محبيه من جمهوره الكبير، والذي يحاول بكل الطرق إحياء ذكراه.

ومؤخرًا قدمت اليوتيوبر الصينية “آسيا”، فيديو جديد لها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، إهداءً إلى روح الفنان الكبير سمير غانم.

وظهرت اليوتيوبر الصينية “آسيا”، في الفيديو وهي تقلد الفنان الراحل سمير غانم في مشهد مشترك له مع الزعيم عادل إمام من فيلمهما “ممنوع في ليلة الدُخلة”.

وبالرغم من انه لم يتخطى مقطع الفيديو دقيقة، إلا أنه أحدث ضجة واسعة وتداول كبير على مواقع التواصل الاجتماعي الايام الاخيرة.

وفيلم “ممنوع في ليلة الدُخلة”، هو ثمرة تعاون بين الفنانين الزعيم عادل إمام وأسطورة الكوميديا سمير غانم، اللذان كانا يتنافسان في نفس المجال وتحديدا عالم الكوميديا.

وتشارك الفنان سمير غانم والنجم عادل إمام، في أعمال فنية كثيرة، منها أفلام “أذكياء لكن أغبياء”، و”مدرسة المشاغبين”، و”البعض يذهب للمأذون مرتين”، و”24 ساعة حب”، و”أزواج طائشون”.

يذكر أنه نعى الزعيم عادل إمام ، الراحل سمير غانم، بصورة جمعتهما وهو ينعاه قائلًا: “مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. هتوحشني أوي”.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، لا تعلم حتى اللحظة بـ رحيل زوجها الكوميديان سمير غانم، الذي توفي في شهر مايو الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وأن أفراد أسرتها والكادر الطبي اختاروا عدم اطلاعها على الأمر خشية عليها من تدهور حالتها الصحية.

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