صورة جديدة لـ نرمين الفقي على البحر تثير سخرية المتابعين (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها وهي تقضي الإجازة الصيفية أمام البحر، في إطلالة جذابة لاقت إعجاب متابعيها.

وظهرت «نرمين» في الصورة التي نشرتها وهي جالسة أمام البحر معلقة على الصورة «الله على البحر وجماله».

وبالرغم من إعجاب العديد من المتابعين بصورة نرمين الفقي، إلا انه ظهر بالصورة ، سيدة تعوم خلف الفنانة نرمين الفقي، الأمر الذي أثار سخرية بعض المتابعين.

وكان من بين التعليقات «مدام نرمين في واحدة بتغرق وراكي» «مين البنت اللي اتشهرت وراكي دي» «في حد بيموت وراكي» «الست اللي وراها ساكتة ومتحملة».

ومؤخرًا شاركت الفنانة نرمين الفقي في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن، الذي تم عرضه في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، من بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح.

كما شاركت الفنانة نرمين الفقي، في شهر رمضان الماضي، في بطولة مسلسل ضل راجل، والذي كان من بطولة النجم ياسر جلال ونور.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للفنانة المتألقة نرمين الفقي والنجمة شمس في فيديو نادر لهما.

وظهرت كل من الفنانة نرمين الفقي والنجمة شمس في الفيديو بإطلالة مختلفة تمامًا، حيث بدا عليهن التغير الكبير في ملامحهن.

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