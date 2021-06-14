اتفرج عبير صبري بالنقاب وهنادي مهنا بالحجاب في “ليلة العيد” (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها وجمهورها، اليوم الإثنين، بنشر مقطع فيديو جديد لها ، عبر حسابها الرسمي على موقع تتادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت الفنانة عبير صبري مقطع فيديو يجمعها بالفنانة هنادي مهنا، بإطلالة مختلفة فاجئت بها جميع متابعيها.

وظهرت الفنانة عبير صبري في الفيديو وهي ترتدي النقاب، وبجوارها هنادي مهنا وهي ترتدي الحجاب، “انا وهنادي القمر مع بعض تاني فيلم ليله العيد اخراج المخرج الكبير سامح عبد العزيز وانتاح احمد السبكي”.

وعبرت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بعودتها للعمل مجددا مع الفنانة هنادي مهنا، بعد مشاركتهما في مسلسل “خيانة عهد” وعرض في رمضان 2020.

يذكر ان فيلم “ليلة العيد” من بطولة الفنانة يسرا وريهام عبد العفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزى، وعبير صبرى، وأحمد خالد صالح، ومحمد لطفي، ونهى صالح، ومايان السيد، وهنادي مهنا وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله ومن إنتاج أحمد السبكي.

وفي وقت سبق، أثارت عبير صبري الجدل حول ارتدائها الحجاب، حيث تحدثت الفنانة عبير صبري عن سؤال كان قد وجهه لها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي خلال الحلقة حيث عبرت عن ندمها ارتداء الحجاب دون أن تكون مستعدة لتلك الخطوة.

وعلقت عبير صبري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: « ندمت إني لبسته بدون ما أكون مستعدة مظبوط، وندمت إني قلعته وأتمنى أرجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا».

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