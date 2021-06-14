بعد اختفاء 4 سنوات.. لن تصدق كيف أصبح شكل علا غانم.. ومفاجأة بسبب عودتها لمصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة علا غانم، وذلك في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل من خلال صورة نشرتها على السوشيال ميديا.

ووفقًا لما جاء في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت الفنانة علا غانم برفقة أحد مصففي الشعر.

مواطن يرتكب فعلًا فاضح مع طفل داخل قطار أمام أعين الركاب (اتفرج)

3 لقطات غريبة في حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي (اتفرج)

ويعد هذا الظهور الأول للفنانة علا غانم بعد 4 سنوات ابتعاد عن الساحة الفنية، حيث سافرت إلى أمريكا للبقاء مع أسرتها هناك بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم الفندق عام 2017.

وظهرت علا وهي تصفف شعرها، وعن سبب عودتها إلى مصر قالت الفنانة علا غانم: «بقالى 4 سنين بعيد عن بلدى ورجعت عشان أظبط شعرى».

وشاركت علا غانم فى فيلم «الفندق» مع محمد نجاتى ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكرى، ومسلسل «طعم الحياة» مع سامو زين وساندى وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد.

كما شاركت في مسلسل «ظل الرئيس» ، والذي كان من بطولة الفنان ياسر جلال ومحمود عبد المغنى وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم في أي عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها في أمريكا.