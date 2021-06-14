محمد الفخراني يكشف حقيقة صلة القرابة بالفنان يحيى الفخراني

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد الفخراني

كشف الطفل محمد الفخراني حقيقة صلة القرابة بينه وبين الفنان يحيى الفخراني، وذلك بعدما تصدر محرك البحث على موقع “جوجل” لإنقاصه ما يقارب من حوالي 21 كيلو جرام من وزنه، حيث تداولت العديد من الأخبار بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن محمد الفخراني هو حفيد الفنان يحيى الفخراني مؤكدين وجود شبه كبير بينهما.

كشف الطفل يحيى الفخراني، حقيقة ما تداول بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صلة قرابته بالفنان يحيى الفخراني، حيث أكد أن لا يوجد أي صلة قرابة بينه وبين الفنان يحيى الفخراني، موضحا أنه لم يقابله في الحقيقة من قبل.

وأكد الطفل محمد الفخراني، خلال تصريحات صحفية، أن هناك بالفعل شبه كبير بينه وبين الفنان يحيى الفخراني ولكنه ليس حفيده على الإطلاق، مؤكدا أنه من أشد المعجبين به.

أما بالنسبة للممثلين الشباب، فأكد الفخراني، أن الفنان احمد مالك هو اكثر الممثلين المعجب بأدائهم الفني للغاية، وتمنى أن يصبح ممثلا كبيرا.

وروى محمد الفخراني، تفاصيل رحلة إنقاص وزنه، حيث أكد أنه نجح في إنقاص ما يقارب من حوالي 21 كيلو جرام بمساعدة أسرته له، مؤكدا أن السبب الأول في إنقاص وزنه هو عشقه لكرة القدم.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنان محمد الفخراني الفنية في مسلسل “ابن أصول”، الذي قام ببطولته الفنان حمادة هلال، المسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

أما بالنسبة للأفلام السينمائية، فشارك في عدد من الأفلام السينمائية، مثل:”بابا”، “الخلبوص”، “كابتن مصر”، “كلب بلدي”، “بارتي في حارتي”.

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