بعد إنقاص وزنها..أيتن عامر تبهر الجمهور بإطلالة جذابة في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة أيتن عامر

قامت الفنانة أيتن عامر بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها بعد إنقاص وزنها بشكل كبير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، كما قامت بتوجيه رسالة إلى جمهورها ومحبيها.

حيث ظهرت الفنانة أيتن عامر، في الصورة الجديدة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، بإطلالة جذابة .

حيث أنها ارتدت جيب أسود قصير وبلوزة بيج مما أظهر قوامها الممشوق بعد إنقاص وزنها خلال الفترة الأخيرة الماضية،وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها مما أضاف لها أنوثة وجاذبية، وعلقت على الصورة وكتبت:”لو كنت هبقى ساعة حظ متتعوضش”.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة أيتن عامر الفنية مسلسل “كوفيد – 25” بطولة يوسف الشريف، وبمشاركة عدد من نجوم الفن منهم:أحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

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