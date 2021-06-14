بطريقة التجربة الدنماركية..نيكول سابا تثير الجدل بين الجمهور بالمايوه (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة نيكول سابا

قامت الفنانة نيكول سابا ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، وذلك لتشارك جمهورها ومحبيها على إنستجرام .

حيث ظهرت الفنانة نيكول سابا في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، وهي ترتدي مايوه عاري وجالسة تستمتع بأشعة الشمس اثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وعلى الفور، قام العديد من الجمهور والمتابعين بالتفاعل مع الصور، وحصلت على ألاف الإعجابات خلال وقت قصير من النشر، وعلى الفور أنهالت التعليقات على الصورة فالبعض أشاد بجاذبية نيكول سابا، والبعض الأخر أشتد غضبه بسبب أن الصورة عارية وأنها إطلالة مزعجة.

جدير بالذكر، أن نيكول سابا قامت بإحياء حفل غنائي جديد، خلال الساعات القليلة الماضية، داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من محبي ومعجبين الفنانة اللبنانية نيكول سابا.

وقامت الفنانة نيكول سابا بغناء العديد من الأغاني الخاصة بها الرائعة منها:“براحتي” و”التوتو ني” و”قررت”، “ياواد يا تقيل” و”سهر الليالي”و”بنت السلطان” للمطرب الشعبي أحمد عدوية، وغيرها من الاغاني الأخرى الممتعة

جدير بالذكر، أن هناك العديد من الأنباء التي انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بإصابة الفنانة نيكول سابا بفيروس كورونا، وبعد ذلك قامت أحد المصادر المقربة بنفي تلك الأخبار ووصفها بـ”الشائعات”.

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