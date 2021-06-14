ثابت قريبا..محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة بهذه الطريقة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان محمد رمضان

قام الفنان محمد رمضان ، بالترويج لأغنيته الجديدة من خلال نشر صورة جديدة له وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الشهير بـ” انستجرام”، وذلك ليشارك جمهوره ومتابعيه بأخباره وأحدث صوره.

حيث نشر الفنان محمد رمضان، صورة من كواليس كليبه الجديد “ثابت” عبر

و ظهر محمد رمضان في الصورة من كواليس أغنيته الجديدة و علق قائلا :” ثابت قريبا “حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الشهير بـ” انستجرام”، وعلق على الصورة وكتب:”ثابت قريبا”.

جدير بالذكر، أن محكمة جنح الشيخ زايد، نظرت محاكمة الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، وقامت بالتأجيل لجلسة 3 يوليو للحكم، وطالب الثاني في دعواه بتعويض قدره مائة ألف وواحد، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هجوم “أديب” عليه.

حيث أن الإعلامي عمرو أديب، قام بمهاجمة الفنان محمد رمضان في حلقة من برنامجه “الحكاية” عبر قناة “mbc”، عندما نشر فيديو على صفحته بالفيسبوك وهو يلقي “فلوس” في الأرض وذلك عقب إصدار الحكم ضده بتعويض الكابتن الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بمبلغ قدره 6 ملايين جنيه .

مقالات أخرى قد تهمك:

على طريقة محمد رمضان.. هيفاء وهبي تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

التفاصيل الكاملة لخلاف محمد رمضان وسعد لمجرد على «إنساي».. وهذا سبب حذفها