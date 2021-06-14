شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار فقط – اتفرج روبي هتفرجك الرقص على اصولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استضافت الفنانة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة” مغني الراب ويجز والفنانة روبي.

وخلال الحلقة، كشف ويجز عن اسمه الحقيقى “محمد على”، وقال ويجز: ” أول ما بدأت ماكنش عندى ثقة أطلع قدام ناس كتي”.

وتحدث عن عدم توقعه لنجاحه هذا حيث أنه حقق أعلى نسب مشاهدات في عام 2020 قائلاً:” مع الوقت اكتسبت ثقة وعدد مشاهدات الأغاني وحب الناس إدانى ثقة أكتر، الفترة الجاية هحاول أعمل مينى ألبوم من 4 أغاني مش عايز أعمل حاجة كبيرة”.

و قدم ويجز أغنيته الشهيرة “باظت” وشاركته الغناء روبى ونال مقطع الفيديو الذي يظهر به النجمان إعجاب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً عندما رقصت روبي على أنغام أغنية “باظت خالص”.