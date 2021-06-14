لذكرى ميلادها..صور نادرة من طفولة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة زبيدة ثروت

قام عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات بنشر مجموعة من الصور للفنانة الراحلة زبيدة ثروت ، وذلك احتفالا بذكرى عيد ميلادها، حيث أنها ولدت مثل هذا اليوم في يوم 14 يونيو لعام 1940م، فيستعرض “لايف نيوز” مجموعة من المعلومات والصور للفنانة الراحلة زبيدة ثروت بمناسبة ذكرى ميلادها.

حيث ظهرت الفنانة زبيدة ثروت في الصورة الأولى وهي في مرحلة المراهقة وهي واقفة على شاطئ البحر، أما الصورة الثانية ظهرت فيها وهي في سن الطفولة برفقة جدتها في صورة تذكارية مميزة.



وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور ومحبي الفنانة الراحلة زبيدة ثروت مع الصور، وحصلت الصور على ألاف الإعجابات على إنستجرام، وأنهالت التعليقات تؤكد أنها كانت جميلة الملامح والعيون منذ الصغر، داعين لها بالرحمة والمغفرة والجنة.

ولدت في مدينة الإسكندرية عام 1940.

بدأت زبيدة ثروت التمثيل في عام 1956 من خلال فيلم (دليلة).

درست في كلية الحقوق وتعمل كمحامية تحت التمرين إرضاءً لجدها.

قدمت العديد من الأفلام منها :(في بيتنا رجل، يوم من عمري، عاشت للحب، الحب الضائع، زوجة غيورة جدًا، الملاك الصغير، شمس لا تغيب، حادثة شرف، المذنبون، الحب الحرام، زمان يا حب).

أعجب بها لاعب الكورة الشهير “بيليه”.

اعتزلت الفن بسبب أحفادها.

توفت بسبب مرض السرطان 13 ديسمبر 2016.

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