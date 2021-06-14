بألوان مبهجة..ناهد السباعي بإطلالة صيفية محتشمة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ناهد السباعي

قامت الفنانة ناهد السباعي ، بنشر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تلبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” انستجرام”، لتشارك جمهورها ومتابعيها بتلك الإطلالة الرائعة التي أعدبت الكثيرين.

حيث ظهرت ناهد السباعي ، عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” انستجرام”، في الصورة التي نشرتها بإطلالة صيفية محتشمة مبهجة، أرتدت فستانا متنوع الألوان ذات رقة ونعومة، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها ليضفي عليها جمالا وأنوثة، أما من الناحية الجمالية فوضعت القليل من اللمسات الرقيقة البسيطة.

جدير بالذكر، أن الفنانة ناهد السباعي، كانت قد تصدرت محرك البحث (تريند) على موقع “جوجل” بسبب أخر منشوراتها، الذي تحدثت فيه عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

حيث نشرت ناهد السباعي، صورة لها مع الفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها على تطبيق الصور “إنستجرام”، وعلّقت عليها وكتبت: «أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى، ومسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة، وبابا ساب وصيته معاها، وساعة وفاة أخويا؛ جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس».

وأضافت قائلة: «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».

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