هنا الزاهد تكشف حقيقة سرقة حسابات أحمد فهمي على السوشيال ميديا

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان احمد فهمي

قامت الفنانة هنا الزاهد ، بنشر منشور جديد لجمهورها ومتابعيها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” إنستجرام”، بتعلن فيه عن سرقة الحسابات الخاصة بزوجها الفنان احمد فهمي على مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”.

وقامت الفنانة هنا الزاهد بكتابة منشور لتعلن فيه عن سرقة الحسابات الخاصة بزوجها الفنان احمد فهمي على مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، وقالت نصا: “الفيسبوك وأكونت إنستجرام بتوع أحمد اتسرقوا وهو مالوش علاقة بأي حاجه هتنزل عليهم”.

جدير بالذكر، أن الفنانة هنا الزاهد كانت قد نشرت منشورا منذ فترة قليلة ماضية، لتطلب من جمهورها ومتابعيها بالدعاء لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة وخضعت لإجراء عملية جراحية دقيقة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

وعلقت هنا الزاهد وكتبت: “أجمل وأطيب وأحن وأجدع وأرجل أم في الدنيا، سلامتك يا حبيبتي ألف سلامة، الخمس أيام الجايين مهمين اوي ندعي فيهم عشان هيحدد حاجات كتير، أرجو الدعاء، وشكرا لكل الناس اللي سألت على والدتي متشفوش حاجة وحشة أبدا في أي حد غالي عليكوا. شكرا”.

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