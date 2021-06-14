«عاملي فيها شبح»..اتفرج سخرية السقا وعوضي من تعرض أحمد فهمي للسرقة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام عدد من الفنانين بالسخرية من الفنان احمد فهمي بعد تعرض حساباته على السوشيال ميديا للسرقة، حيث سخر الفنان أحمد السقا واحمد عوضي وبيومي فؤاد من الفنان أحمد فهمى بعد إعلان الأخير صفحته الرسمية للسرقة، كما أعلنت زوجته هنا الزاهد سرقة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في منشور رسمي.

احمد السقا:عاملي فيها شبح..وفي الآخر اتروقت

حيث علق عدد من نجوم الفن ساخرين على منشور احمد فهمي بشأن سرقة حسابها على الإنستجرام، حيث قال احمد السقا ساخرا:“أمال عملي فيها شبح وأنا بابا يالا، وفي الآخر اتروقت”، وأضاف أحمد العوضي قائلا:”شقلطوا الصفحة منك”، أما عن الفنان بيومي فؤاد فسخر قائلا:”عملوها معاك.

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد فهمي حرص على دعم شقيقه كريم فهمي، ونشر صورة له من أمام بوستر فيلمه الجديد “ديدو” في إحدى السينمات، وعلق قائلا: ” بقالي كتير مشوفتش فيلم جامد كدة مبروك للنجم كريم فهمي ولكل زمايلي المشاركين في الفيلم ومبروك كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وخالد السبكي”.

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