أشرف زكي يكشف اخر تطورات الحالة الصحية لـ فاطمة كشري

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاطمة كشري

قام الفنان أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية، بالكشف عن أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية “أون إي”، لكي يطمئن جمهورها ومحبيها على استقرار حالتها.

حيث قال الفنان أشرف زكي، للإعلامية لاميس الحديدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية “أون إي”: “صحة الفنانة فاطمة كشري مستقرة، وترسل لي فيديوهات وهي فرحانة ومبسوطة”.

وأضاف للإعلامية لاميس الحديدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية “أون إي، قائلا: “إحنا بنشكر الدولة ونشكر الرئيس السيسي، كل شوية بنشوف لمسات عظيمة من السيد الرئيس”.

وأكد أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية، قائلا: “مش ملاحقيين نوفي الرئيس حقه من الشكر والتقدير”.

وأشار رئيس أكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية، للإعلامية لاميس الحديدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية “أون إي”، قائلا: “الفنان عبدالرحمن أبو ظهرة كان تعرض لوكعة صحية لكنه خرج من المستشفى وذهب لبيته.. والفنان شريف الدسوقي أيضا حالته مستقرة”.

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