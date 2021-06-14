أحمد مكي يثير دهشة الجمهور بفيديو مع شمبانزي..ويعلق:حب غير مشروط (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان أحمد مكي

قام الفنان أحمد مكي ، بنشر مقطع فيديو ليشارك به جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” انستجرام” ليوضح مدى حبه للحيوان الشمبانزي.

وقام أحمد مكى بالتعليق على الفيديو وكتب : “حب غير مشروط، شمبانزي، طاقة إيجابية، مساء الخير” وأثار هذا الفيديو اعجاب متابعى الفنان الكوميدى حيث تلقى عديد من التعليقات الإيجابية على الفيديو.

وتفاعل العديد من الجمهور مع الفيديو وحصل على ألاف الإعجابات، وأنهالت التعليقات على الفيديو التي تؤكد على مدى عطف وحنان الفنان أحمد مكي.

جدير بالذكر، أن هذا الفيديو لم يكن الأول من نوعه، حيث أن سبق أن قام الفنان احمد مكي بنشر فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” انستجرام” وهو على رأسه بغبغاء.

جدير بالذكر، أن أخر اعمال الفنان احمد مكي هو مسلسل “الاختيار 2” الذى تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي لهذا العام، وشارك فى البطولة مع الفنان كريم عبد العزيز وانجى المقدم وبشرى واسماء ابو اليزيد، وعدد كبير من نجوم الفن الأخرين، والمسلسل من تاليف هانى سرحان واخراج بيتر ميمى.

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