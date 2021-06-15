طرح ديو «لو كنت»لـ هيفاء وهبي وأكرم حسني (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان أكرم حسني ، بإطلاق كليبا غنائيا جديدًا يحمل اسم “لوكنت” برفقة الفنانة هيفاء وهبي، حيث أنه العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما؛ وتم طرحه خلال الساعات القليلة الماضية عبر قناتيهما على موقع تنزيل الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.

وعلّق الفنان أكرم حسني، على طرح الديو الجديد مه هيفاء وهبي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، قائلًا: “بداية جديدة لمُفاجأت كثيرة قادمة إن شاء الله”.

يذكر أن، الفنان أكرم حسني كان قد أطلق أمس هاشتاج “#لو_كنت” أمس على صفحته الشخصية على الانستجرام، وكتب عليها “لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف”، بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي منشر جديد أيضا برفقة صورة جديدة على صفحتها بالانستجرام، وعلقت عليها قائلة: “لوكنت عين مغمضة كنت أبقى برضه شايفه” بنفس الهاشتاج.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر بحث على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر ولبنان، وذلك بعد مشاركة الهاشتاج من قبل عدد كبير من نجوم الفنان، منهم:أحمد فهمي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، وشيكو، وهشام ماجد، وآيتن عامر، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، وسلمى أبو ضيف، والمطرب أحمد فهمي، وميريهان حسين، والمنتج كريم أبو ذكري.

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