لقطة رومانسية..داليا مصطفى وشريف سلامة يخطفان الأنظار في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة داليا مصطفى، بمشاركة جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان شريف سلامة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” إنستجرام “.

حيث ظهرت الفنانة داليا مصطفى في الصورة بصحبة زوجها الفنان شريف سلامة في لقطة رومانسية رائعة، وعلقت على الصورة وكتبت: “ما شاء الله”، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة وحصلت على ألاف الإعجابات.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل “فارس بلا جواز”، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي من هذا العام مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى قمر وداليا البحيري بالاضافة إلى عدد من نجوم الفن الأخرين، والمسلسل من تأليف: فداء الشندويلي.

وأخر أعمال الفنان شريف سلامة، هو مسلسل “لحم غزال” الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي من هذا العام مع عدد من النجوم أبرزهم:غادة عبد الرازق، مي سليم وفاء عامر خالد محمود أشرف عبدالغفور، وعدد من نجوم الفن الأخرين.

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