بعد تلقيه لقاح كورونا..حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان محمد منير

تداولت عدد من الأخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، وتسائل العديد من رواد مواقع التواصل عن حقيقة ذلك الأمر.

قام الملحن شريف نور، بالكشف عن حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ فيسبوك.

وأعرب خلال المنشور الذي نشره على الفيسبوك، عن مدى استيائه من ما تداول من تلك الأخبار المغرضة ووصفها بـ”الشائعات”، وأكد أن كل الأخبار التى ترددت عن تدهور صحة الفنان الكينج محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وقال شريف نور نصا : “لسه قافل السكة مع محمد منير والحمد لله هو زي الفل، وناس غريبة مطلعة عليه إشاعات إنه تعبان طب ليه؟”.

جدير بالذكر، أن الفنان محمد منير ، قام بطرح أحدث أغانيه بعنوان “الباقى من أصحابى” على موقع “يوتيوب”، الأغنية الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وحققت الأغنية ما يقرب من حوالي 200 ألف مشاهدة، فلذلك احتلت المركز الـ 14 فى القائمة التى تضم 50 مركزا هي الأعلى مشاهدة فى مصر.

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