انت الان تتابع خبر يحدث الآن.. السعودية تتعرض للغزو وجيوش ضخمة تقتحم الحدود من كل... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت السلطات السعودية، يوم السبت، تحذيرا عاجلا من غزو جديد لأسراب الجراد لعدة مناطق في المملكة، خلال الفترة القادمة.

وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إن وضع الجراد الصحراوي في منطقة القرن الأفريقي، وبالتحديد في دول الصومال، وإثيوبيا، وجيبوتي يزداد خطورة، وأنه من المحتمل أن تغزو أسراب الجراد شرق القارة السمراء ومنها إلى المملكة في غضون بضعة أسابيع مقبلة.

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وأوضحت الوزارة السعودية أن الظروف الراهنة في منطقة القرن الأفريقي مواتية لتكاثر واسع النطاق وزيادة في أعداد الجراد في المنطقة، بسبب الأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي هطلت أواخر شهر أبريل، وأوائل شهر مايو الماضيين.

وأكدت الوزارة في بيانها وجود أعداد متناثرة في شمال وادي حضرموت باليمن، وبالقرب من عمان.

وكشفت الوزارة استمرار عمل فرق المكافحة في معالجة بعض مجموعات الجراد التي تشكلت بالقرب من منطقة الزرقاء بالأردن من خلال غزو الأسراب في شهر مايو الماضي.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وجهت بزيادة عمليات المسح ومكافحة الجراد في كل من إثيوبيا والصومال، والمملكة العربية السعودية، ورفع درجة الاستعداد والمسح والمكافحة داخل اليمن. وتنتشر ظاهرة أسراب الجراد في السعودية، آخرها السرب الذي غزا المملكة الأشهر الماضية ما دفع السلطات إلى إطلاق عملية تنظيف للقضاء على الحشرات.

وتستطيع أسراب الجراد الطيران لمسافة تصل إلى 150 كيلومترًا في اتجاه الريح، وبوسع الحشرات البالغة تناول طعام طازج كل يوم يوازي وزنها تقريبًا.

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