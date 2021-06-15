وقعت الكارثة.. عاصمة خليجية تطلق نداء استغاثة وتعلن الطوارئ بعد دخول...

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الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الكويت وسلطنة عمان رصد حالات إصابات من السلالة الهندية لفيروس كورونا وسط مخاوف من انتشارها في دول الخليج.

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند تم تسجيل إصابة بعض الحالات في دولة الكويت بالمحور دلتا المعروف باسم (المتحور الهندي) من فيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

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وأوضح السند لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الإثنين، أن الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في دولة الكويت لتوحيد الجهود مع دول العالم في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة.

ولفت إلى أن المتحور الهندي تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن، داعيا المواطنين والمقيمين بضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية وتجنب التجمعات غير الآمنة.

سلطنة عمان تدق ناقوس الخطر ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان إنها رصدت انتشار السلالة الهندية، لفيروس كورونا وذلك بعد فحص عينات من حالات الإصابة الأخيرة.

وأضافت في بيان نشره التلفزيون العُماني أنه يتم فحص 10 آلاف عينة من فيروس كورونا تصل يوميًا إلى مختبرات الصحة العامة المركزية بالسلطنة ونسبة العينات الإيجابية 26%.

ونقل البيان عن د. محمد بن سعيد التوبي، اختصاصي مختبرات طبية، قوله إنه لوحظ في الآونة الأخيرة عالمياً ازدياد في أعداد الإصابات بالفيروس، مرجعًا ذلك إلى "انتشار السلالات المتحورة، ومن ضمنها السلالة الهندية التي لديها سرعة في الانتشار".

ومن جانبه دق الدكتور نبيل بن مُحمد اللواتي مدير المستشفى الميداني لمرضى كوفيد-19 في عمان الخطر وقال إن الحالات الموجودة حاليًا أكثر حرجًا وشدةً مقارنة بالموجات السابقة.

وأوضح الدكتور اللواتي "الحالات التي تصلنا تكون في وضع حرج سواء بنقص حاد في الأكسجين أو فشل ظاهر في الجهاز التنفسي والتي تظهر منذ أول أسبوع لظهور الأعراض لافتًا إلى أن هذه الأعراض كانت تظهر سابقًا في الأسبوع الثاني وهو ما يؤكد شراسة الفيروس.

وأشار إلى أن فترة بقاء المرضى في المستشفى يؤثر بشكل كبير على استقبال الحالات الأخرى خاصة في الوقت الحالي، وهناك ضغط كبير على الأسرّة مع زيادة عدد الإصابات.

وكانت البحرين، أعلنت في 20 مايو المنصرم، إنها رصدته منذ مدة، بحسب وكيل وزارة الصحة.

وأواخر الشهر الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا وصلت لأكثر من 60 دولة حول العالم، محذرة من اتساع رقعة انتشارها.

بدورها كشفت وزارة الصحة البريطانية حديثاً أن السلالة الهندية من كورونا أكثر عدوى من البريطانية بنسبة 60%.

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