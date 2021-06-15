سرقة حسابات أحمد فهمي على السوشيال ميديا.. وهذا ماحدث لـهنا الزاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار الفنان أحمد فهمي، جدلًا واسعًا الساعات الاخيرة، عقب إعلانه سرقة جميع حساباته على مواقع السوشيال ميديا واختراقها من جانب القراصنة.

من جانبها تفاجىء الجمهور بنشر الفنانة هنا الزاهد ،منشور جديد لجمهورها ومتابعيها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” إنستجرام”.

وأعلنت الفنانة هنا الزاهد سرقة الحسابات الخاصة بزوجها الفنان احمد فهمي على مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”.

وكتبت هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «يا جماعة في هاكر سرق صفحة أحمد فهمي وهو غير مسؤول عن أي حاجة هاتنزل».

وتعرضت الصفحة الرسمية للفنان أحمد همي على فيس بوك “للاختراق” من جانب الهاكرز، حيث تم تغيير الصورة الشخصية للصفحة مُعلقًا عليها بقوله: «أنا مش بعيد.. الدور علي مين!».

وقبل ساعات من الاختراق، نشر أدمن الصفحة الرسمية لـ أحمد فهمي،: «قديم أوي اللي لسه باعتلي لينك (الهاك) بتاع أمازون ده، قال هيهكرني كده.. أنا بابا يلا».

وتداولت أنباء تكشف بأن سرقة حسابات الفنان أحمد فهمي، هو جزء من الدعاية الخاصة بفيلم “العارف” والذي يقوم ببطولته أحمد فهمي وأحمد عز.

يذكر أن آخر ظهور فني للفنان أحمد فهمي كان في بطولة مسلسل “رجالة البيت” الذي عرض في رمضان 2020 مع أكرم حسني وبيومي فؤاد ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل “حلوة الدنيا سكر” من بطولة هنا الزاهد ونخبة من النجوم.

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