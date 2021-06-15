رهف القنون تصدم الجمهور بمايوه شفاف على البحر (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشعلت الناشطة السعودية رهف القانون، مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الاخيرة، بعد نشرها صور جريئة لها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وفاجأت رهف جمهورها بصور جديدة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها أمام الشاطئ وهي ترتدي مايوه وردي شفاف مكون من قطعتين.

وعلّقت رهف القنون على صورتها بالمايوه وكتبت : “حياتك ملكك أنت، جسدي خياري”.

وتعرضت رهف القنون لموجة كبيرة من الانتقادات بعد صورها بالمايوه، حيث إستنكر المتابعون بشكل كبير ظهورها بهذه الملابس، التي إعتبروا أنها تتنافى مع عادات وتقاليد الفتيات السعوديات.

وفي وقت سابق نشرت ​​​​​ رهف القنون نشرت أيضاً صورة عبر خاصيّة “الستوري” على صفحتها الخاصة، تُظهر فيها يدان تقرعان كأسين من الكحول، ما عرّضها لهجوم واسع من المتابعين.

ومؤخرًا نشب خلاف بين رهف القنون وزوجها الكونغولي، والذي أبلغ السلطات حول اختفاء ابنته على يد والدتها رهف.

من جانبها أعلنت رهف أنها تركت ابنتها مع والدتها واتجهت في سفر خاص بها لأيام، بينما ظهر زوجها الكونغولي لوفولو راندي، في مقطع فيديو، يعلن فيه فرارها وترك رضيعتها من أجل وضعها في ملجأ.

ثم قامت رهف القنون بنشر فيديو مع ابنتها على حسابها في سناب شات مع تعليق كتبت فيه: “ماما عادت إلى المنزل”.

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