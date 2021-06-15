بفيديو رومانسي.. أول ظهور لمحمد فراج بعد زواجه من بسنت شوقي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بسنت شوقي

شارك الفنان محمد فراج، متابعيه وجمهوره الساعات القليلة الماضية، بمنشور جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتتماعي “انستجرام” في أول ظهور له بعد زواجه من بسنت شوقي الايام الماضية.

ونشر الفنان محمد فراج، مقطع فيديو من حفل زفافه على الفنانة بسنت شوقي، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.

وعلق الفنان محمد فراج على الفيديو وكتب :”: «اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واكتب لنا الخير كله وأسعدني معها وبقربها في الدنيا وفي الجنة».

و أضاف فراج: «الحمد لله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات، الحمد لله إن حب حياتي بقت شريكة حياتي، بشكر من كل قلبي كل الناس اللي ساعدت في إن أحلى يوم في حياتي يحصل ويطلع بالشكل ده».

وانهالت تعليقات التهنئة من النجوم والفنانين، والتي كان أبرزها الفنانة فيفي عبده التي علقت :مبروك للعريس”.

كما علقت الفنانة رانيا يوسف وكتبت :” ربنا يسعدكم ويكفيكم شر العين ويرزقكم الذريه الصالحه”.

كما علقت الفنانة عبير صبري وكتبت : مبروك ربنا يفرحكم ويسعدكم.

ومؤخرًا نشرت الفنانة بسنت شوقي ، فيديو جديد عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام” لتشارك به جمهورها ومتابعيها.

واحتفل الفنان محمد فراج بحفل زفافه على الفنانة بسنت شوقي يوم الجمعة الماضية وسط مجموعة من الاهل والاصدقاء وعدد من نجوم الفن وسط حالة من البهجة والحب والسعادة.

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