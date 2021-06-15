انت الان تتابع خبر عاجل.. السعودية تطيح بالرئيس اليمني هادي وتختار أقرب المقربين منه... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أفادت مصادر سياسية مطلعة، أن المجتمع الدولي والأطراف السياسية اليمنية، تبحث عن أرضية للتوافق السياسي تتضمن اختيار رئيس جديد لليمن وإنهاء مرحلة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأوضحت المصادر، أن التغيرات الجديدة في الخريطة العسكرية والسياسية فرضت على المجتمع الدولي والأطراف اليمنية تجاوز مرحلة الرئيس هادي.

دخل البيت فاكتشف أمه وهي تعاشر اقرب الناس اليه معاشرة الأزواج.. وحينما اتصل بالمفتي صعقه الأخير بفتوى دينية لا تخطر على بال أحد

# بالفيديو.. فنان مصري يفض بكارة زميلته بعد أن استدرجها إلى فندق ووثق جريمته بكاميرات سرية

# هل تتذكرون الطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية حول العضو الذكري؟.. عدالة السماء تزلزل كيانه هذا اليوم (شاهد بالفيديو ما حدث له وعله يجهش بالبكاء)

# بعد طلاقها.. رهف القنون تتعرى من جديد وتنشر صور لها كما خلقها الله من الحمام (شاهد)

# بالصور.. فنانة كويتية مشهورة تصعق الجميع: أنا شاذة جنسياً وتحولت من ذكر إلى أنثى (لن تصدق من هي)

# خليجي دخل البيت فشاهد أمه تمارس الفاحشة مع أقرب المقربين منه.. اتصل بالمفتي ولكن الأخير فاجأه بفتوى صاعقة جمدت الدم في عروقه

# بسبب القات.. يمني يخون زوجته مع أختها الصغرى.. وبكل وقاحة قامت الخائنة بالتكلم مع أختها عن ما دار بينهما في الغرفة

# في ليلة الدخلة قيدها فوق السرير وطلب من صديقه أن يدخل عليها ثم رماها عارية في الشارع.. وبعد التحقيق معه كشف الحقيقة المفزعة التي جعلت الدماء تتجمد في عروق الضابط

# الرجل الأكثر فحولة وقوة جنسية في العلم: تزوج 39 فتاة حسناء ويجامع في الليلة الواحدة 8 زوجات.. ستصاب بالصدمة بمعرفة ما كان يأكل ويسبب له هذه الرغبة في معاشرة زوجاته

# أسرع طلاق في العالم.. طلب منها خلع كامل ملابسها في ليلة الدخلة وحينما شاهد منطقها الحساسة رمى عليها اليمين فوراً واستدعى أهلها (تفاصيل يخجل الشيطان منها)

(*الأخبار الـ7 المشتعلة الآن)

ممثلة عربية لم تسيطر على نفسها فقامت بتقبيل زميلتها...

البحرين تهتز بعد مقطع لشايب يتحرش بطفلة من الخلف في...

الإطاحة بالفتاة الملحدة: سعودية تستهزئ بالقرآن الكريم...

علامات يوم القيامة تخرج من الكويت: شاب يمارس الفاحشة...

من الشارع إلى سرير غرفة النوم.. فتاة تمارس الفاحشة مع...

شاهد.. سعودي منحرف يغتصب شقيقته 6 سنوات داخل غرفتها...

موكدًة أن هناك اتفاق مبدئي على ضرورة تجاوز ثنائية الصراع بين سلطة الرئيس هادي ومليشيا الحوثي، إلى الانفتاح على الأطراف والقوى المحلية الجديدة التي فرضتها الحرب.

وذكرت أن اختيار رئيس جديد لليمن وتجاوز مرحلة الرئيس هادي، أحد الخيارات المطروحة لإيجاد مظلة سياسية أكثر شمولية ومرونة لإنهاء الحرب في اليمن.

وبحسب المصادر، فإن هناك توافق على البحث عن مظلة سياسية بديلة للرئيس هادي تدعمها الشرعية الدولية وفق ما ستفرضه المصالح الدولية بشأن صيغة الحل في اليمن.

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.