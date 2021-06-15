موعد طرح فيلم “العارف” لـ أحمد عز وأحمد فهمي في السينمات.. اتفرج البرومو

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، ضجة واسعة حول طرح فيلم جديد في السينمات ودور العرض، وهو فيلم “العارف”.

ويشارك في بطولة فيلم العارف، النجم أحمد عز والفنان احمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر وحازم إيهاب، وباقة من ألمع النجوم والفنانين.

وتدور أحداث فيلم “العارف” حول يونس القرصان الإلكتروني “هاكر” الذي يتورط في عملية خطيرة ويقع في مأزق مع أحدى العصابات الخطيرة.

وعن موعد طرح فيلم العارف للفنان احمد عز وأحمد فهمي في السينمات، قالت الشركة المنتجة سينيرجي عن موعد طرح الفيلم وهو يوم 14 يوليو المقبل، قبل أسبوع من عيد الأضحى.

كما طرحت شركة سينرجي البوستر الرسمي لفيلم “العارف” والذي جاء على النحو التالي:

وازداد بحث الجمهور مؤخرًا عن البرومو الرسمي لفيلم العارف الذي يجمع بين الفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمي، والذي ينشره موقع “لايف نيوز” على النحو التالي:

ومؤخرًا شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، ترويج أبطال الفيلم للفيلم قبل عرضه في السينمات، على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاجىء الجمهور بنشر الفنانة هنا الزاهد ،منشور جديد لجمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” إنستجرام”،بسرقة الحسابات الخاصة بزوجها الفنان احمد فهمي على مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”.

وكتبت هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «يا جماعة في هاكر سرق صفحة أحمد فهمي وهو غير مسؤول عن أي حاجة هاتنزل».

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