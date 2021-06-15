غادة عبد الرازق تفاجىء الجمهور بـ”نيولوك” جديد ومتابعون :شبه ياسمين صبري

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها وجمهورها، الساعات الاخيرة، بصور جديدة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام.

ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور على حسابها الشخصي على ” انستجرام” ظهرت فيها بشكل مختلف تماما ونيولوك جديد.

ولم تعلق غادة عبد الرازق، على الصور التي نشرتها عبر حسابها لرسمي، حيث ظهرت وهي ترتدي قميص أبيض، مع ضم شعرها على جمب واحد، واستخدام مكياج صاخب.

وانهالت التعليقات على صور الفنانة غادة عبد الرازق، حيث شبهها العديد من المتابعون بمظهر الفنانة ياسمين صبري.

ومؤخرًا قالت غادة عبد الرازق خلال لقائها فى برنامج The Insider» بالعربي» إنها لم تتجاوز الـ 60 عامًا كما يُشاع، الامر الذي اثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت غادة عبد الرازق : “أنا بقول الحقيقة مبكذبش أنا ست عندى 50 سنة وإن شاء الله شهر 7 اللى جاى هيكون عندى 51 أجيب مصحف أحلف عليه”.

جدير بالذكر أن آخر اعمال الفنانة غادة عبد الرازق، كان في شهر رمضان الماضى وه مسلسل “لحم غزال”، من بطولة شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مى سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمى، أحمد خليل، شريف دسوقى، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

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