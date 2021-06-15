هنا الزاهد تساند زوجها في فيلمه الجديد بهذه الطريقة : هتكسر الدنيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - ساندت الفنانة هنا الزاهد، زوجها الفنان أحمد فهمي، في فيلمه الجديد “العارف” والذي يستعد لطرحه قريبًا بجميع دور العرض والسينمات.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد، منشور على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” تدعم فيه زوجها الفنان أحمد فهمي.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد صورة للبوستر فيلم “العارف” الذي يقدمه زوجها أحمد فهمي، وبطولة الفنان أحمد عز.

وعلقت هنا الزاهد على الصورة وكتبت :”مبروك حبيبي فخورة بيك. عارفة انو دور جديد متحمسة اني اشوفه و هتكسر الدنيا على قد تعبك في الفيلم ده”.