آخر تفاصيل الحالة الصحية لوالدة هنا الزاهد.. الوضع خطير

عدن - ياسمين عبد العظيم - هنا الزاهد

كشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة الوضع الصحي لوالدتها، معلنة إصابتها بورم خبيث، وجددت طلب الدعاء من جمهورها، مؤكدة أن الأيام الخمسة المقبلة شديدة الأهمية، وسيتحدد على ما سيحدث فيها من تطورات، أشياء كثيرة تتعلق بمصير حياة والدتها.

تدوينة هنا الزاهد

ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عدة صور لوالدتها، وعلقت عليها قائلة: أنت ملاكي، أنت تذكرني بالخير في هذا العالم، وتلهمني لأكون أعظم نسخة من نفسي، قلب طيب وروح طاهرة، شكرا لكي على كل شيء، لم يكن بإمكاني أن أطلب أما أكثر حبا ورعاية ودفئا، أنت حقا أعظم، انا احبك.

هنا الزاهد تطلب الدعاء لوالدتها

وتابعت: أجمل وأطيب وأحن وأجدع وأرجل أم في الدنيا، سلامتك يا حبيبتي ألف سلامة.. الخمس أيام الجايين مهمين أوي ندعي فيهم عشان هيحدد حاجات كتير أرجو الدعاء، و شكرا لكل الناس اللي سألت على والدتي متشفوش حاجة وحشة أبدا في أي حد غالي عليكوا.. شكرا.

ونشرت هنا عبر خاصية الاستوري صيغة للدعاء قالت فيها: أرجو الدعاء لوالداتي أن يتم شفاؤها على خير اللهم اشفى الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام.

وأضافت الزاهد: واكفنى بركنك الذي لا يرام واشفه شفاءً ليس بعده ربى إنه أغلى ما أملك ويبكينى تعبه فاشفه منه يا رب العالمين وخفف عنه ما هو فيه.

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