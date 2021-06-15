صور ساخنة لـ نسرين طافش على شاطئ البحر.. بالمايوه

عدن - ياسمين عبد العظيم - نسرين طافش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ساخنة للفنانة السورية نسرين طافش على شاطئ البحر.

مقطع فيديو لـ نسرين طافش

وفي ذات السياق نشرت طافش عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” مقطع فيديو من أحد المنتزهات بدا فيه بغاية الجمال وقالت عن نفسها بأنها السلطانة نسرينا من شدة جمال المكان الذي تتواجد فيه وقالت نسرين في تعليقها على الفيديو: ” تحولت بهالمكان الى السلطانة نسرينا في واحد من أفخم السويتات في العالم الحقيقة هو مش بس سويت عبارة عن قصر ملكي مصغر بتحسو فيه أنكم صرتو جوا حكاية خيالية أسطورية “.

آخر أعمال نسرين طافش

وعلى الصعيد الفني لم تعلن نسرين عن مشاريعها للموسم الدرامي المقبل لغاية الآن بينما حضرت في الموسم الرمضاني ببطولة مسلسل “المداح” الذي حقق نسب متابعة عالية وتشاركت بطولته مع النجم المصري حمادة هلال .

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