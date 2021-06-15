أسماء جلال تتألق بفستان صيفي أنيق.. لن تتخيل سعره

عدن - ياسمين عبد العظيم - تألقت الفنانة أسماء جلال، بفستان نيق في أحدث ظهور لها، اثناء حضورها حفل زفاف الفنان محمد فراج على بسنت شوقي، الجمعة الماضية.

وحاز فستان الفنانة أسماء جلال على إعجاب متابعيها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”

وظهرت أسماء جلال بفستان صيفي أنيق، ذو الفتحات Cut Out خاصة في منطقة البطن بلونين الأبيض والرمادي، بلا أكمام وحمالات مربوطة فقط.

ويحمل فستان الفنانة أمساء جلال اسم Love and Lust أي الحب والشهوة، ويصل سعره إلى 2200 جنيه مصري.

جدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة أسماء جلال هو مشاركتها في مسلسل “خلي بالك من زيزي” الذي دارت أحداثه عن معاناة مرضى فرط الحركة وتشتت الانتباه.

ومسلسل “خلي بالك من زيزي” من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم وغيرهم نخبة من النجوم.

ومؤخرًا شاركت الفنانة مريم الخشت والفنانة أسماء جلال، بالرقص في حفل زفاف الفنان محمد فراج وبسنت شوقي، والذي أقيم الجمعة، بأحد الاماكن المفتوحة بالقاهرة.

شرت الفنانة مريم الخشت فيديو جديد لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وهي ترقص مع أسماء جلال، أثناء رقصهما على أنغام أغنية “خطوة” لمصطفى حجاج.

وعلقت مريم الخشت على الفيديو وكتبت: “انا: ناخد صورة عادية، اسماء: ايوة غمزة!!” لترد عليها أسماء جلال، وكتبت :” متصورتش ان احنا بهذا التشتت إلا بعد ماشفت الفيديو”.

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