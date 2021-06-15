شريف دسوقي : سأعتزل التمثيل وهذا هو عملي المستقبلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان شريف دسوقي عن نيته اعتزال الفن قريبًا، وذلك بعد الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرصا وأدت إلى بتر قدمه.

كما كشف الفنان شريف دسوقي، في تصريحات صحفية له عن نيته المستقبلية وطبيعة عمله، الذي سيتوجه إليه عقب اعتزاله الفن.

وقال الفنان شريف دسوقي، إنه سيعتزل الفن عام 2025 المقبل، لأتفرغ لحياني الشخصية، وانه سوف يقوم بتقديم الشاي والقهوة للناس على سبرتاية، مشيرًا إلى أن هذه المهنة يمارسها منذ طفولته.

وأضاف الفنان شريف دسوقي، أنه سيقضي الباقي من عمره في قهوته وسيطلق عليها اسم قهوة سبعبع،نسبة إلى شخصية التي اشتهر بها بعد تقديمه لهذا الدور في مسلسل “بـ100 وش” في رمضان 2020.