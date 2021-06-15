تنام معها فى نفس الغرفة.. تفاصيل علاقة سلمى حايك بصديقتها البومة (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - علاقة قوية تربط النجمة العالمية سلمى حايك، بصديقتها البومة الشهيرة، التي تقوم بتربيتها، حتى وصل الأمر إلى أنها تنام معها في نفس غرفة نومها.

وكشفت سلمى حايك، عن تفاصيل العلاقة التي تربطها مع صديقتها البومة والتى تدعى كيرينغ، وذلك أثناء مقابلة فى برنامج The Ellen DeGeneres Show.

تقول سلمى حايك، انها أنقذت بومتها المحبوبة،كيرينغ، قبل عامين فقط، ومن وقتها وتربطهما علاقة قوية، حيث أنها تنام معها في نفس غرفة النوم، عندما ينام زوجها الملياردير فرانسوا هنري خارج الغرفة.

وكشفت سلمى حايك، عن بعض مواقف البومة الطريفة، قائلة أنها سعلت على رأس المغنى العالمى هارى ستايلز، قائلة “لقد كان متحمسًا حقًا بشأن البومة وكان يأمل أن تقف على رأسه.. وفى اللحظة التي لم يتوقعها جاءت على رأسه ثم سعلت”.

وسلمى حايك، هي‏ ممثلة مكسيكية أمريكية، ولدت في 2 سبتمبر عام 1966 في المكسيك وهي ابنة رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني سامي الحايك وأم مكسيكية من أصل إسباني ديانا خيمينيز

ومؤخرًا عرضت الفنانة سلمى حايك فيلمها الجديد ” Bliss” في الخامس من شهر فبراير المقبل، ويشاركها بطولته أوين ويلسون ومادلين زيما.

وتدور أحداث الفيلم حول جريج الشخص الذي يطلق زوجته ويفقد زوجته، ثم يقابل إيزابيلا المرأة التي تعيش في الشوارع وتعتقد أن العالم الملوث حولها هو مجرد محاكاة للكمبيوتر.

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