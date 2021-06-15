رامي جمال يصدم الجمهور بإطلالة غريبة تثير سخرية المتابعين .. (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجىء المطرب رامي جمال، جمهوره ومتابعيه، الساعات الاخيرة، بمشاركته صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ظهرالمطرب رامي جلال في الصورة التي نشرها على حسابه في انستجرامم، وهو بإطلالة غريبة وشكل جديد على غير المعتاد.

وظهر رامي جلال في الصورة بشعر طويل جدا، وكتب مازحا على صورته: “أخويا بهاء سلطان”.

وانهالت العديد من التعليقات التي جاءت في شكل السخرية من الشكل الجديد للمطرب رامي جمال.

فيما علقت ناريمان زوجة المطرب رامي جمال على الصورة :”والله ما هلعب معاك تانى وانا اللى فاكرة انى همسكها عليك تقوم منزلها”.

وعلق المطرب أحمد جمال على صورة رامي جمال مازحًا وكتب: ” سمعنا حتة من أغنية لو يعني زارع “، في إشارة إلى أغنية “يا اللي بايع” للمصرب بهاء سلطان.

يذكر أن آخر أعمال المطرب رامي جمال، أغنية سينجل جديدة بعنوان “دقيقة واحدة” والتي تم طرحها في اول أيام عيد الفطر المبارك الماضي.

ومؤخرًا نشر المطرب رامي جمال، صورة جديدة له مع زوجته، يستعيد فيها ذكرياته معها، من امام ترعة المريوطية.

وعلق المطرب رامي جمال، على صورته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، مع زوجته، قائلا : ترعه المريوطيه احلي أيام .

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