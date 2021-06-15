انت الان تتابع خبر الشيف التركي "بوراك" يُهين شباب سعوديين وهكذا تم طردهم من المطعم دون... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصرف مواطنين سعوديين تم تعاملهم بشكل سيء من إحدى موظفات الاستقبال بمطعم الشيف بوراك بدبي حيث تركوا لهم ضعف المبلغ المكتوب في الشيك ثم تركوا الأكل دون لمسه وغادروا المطعم.

وأظهر الفيديو المواطن وهو يترك 1500 درهم كهدية رغم أن حسابهم 793 فقط دون أن يأكلوا منه شيئاً، وعلق المواطن قائلاً : ” احنا نعترض على أسلوب التعامل السيء من مطعم بوراك إحنا ما أكلنا من الأكل هذا ولا أي حاجة”.

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ووجه المواطن رسالة للشيف بوراك قائلاً : ” احنا جيناك من السعودية كضيوف وللأسف تم استقبالنا استقبال سيء جداً من إحدى الموظفات ما أقدر أذكر الاسم .. من حبنا لك الأفضل إنك أنت تختار طاقم مميز لاستقبال الزباين”.

وتابع :” طبعا احنا طلبنا الأكل ولكن لم نأكل منه أي شيء وحسابنا كان 793 درهم حاسبنا بـ1500 نصيحتي لك تختار الطاقم المناسب”.

الله يكثّر من هذي المقاطع والمواقف اللي تُظهر حقيقة الاتراك بدون تصنّع وتظهر حقيقة الاغبياء السذّج الامّعات اللي يدعمونهم ومازالوا يترددون على اماكنهم! اجل نحبك يابوراك؟ شف بوراك وش سوى فيك اهانك ودفعت له 1500 ريال يعني مسوي انك عزيز نفس ، وش تنتظر من عدو جدك وعدو وطنك ياغبي! pic.twitter.com/3o9GPTjI0s

— سلمان بن حثلين (@S_H_188) June 10, 2021

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