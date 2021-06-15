انت الان تتابع خبر الملك ينهار ويصاب بإغماء بعد ضبط أميرة أثناء ممارستها الرذيلة مع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تفيد بأن الشرطة الفرنسية القت القبض على أميرة خليجية وهي تمارس الجنس مع امريكي من ذوي البشرة السمراء في حديقة عامة.

وقالت الحسابات ان الاميرة وصديقها كانو في حالة سكر وتم نقلهم الى احد مراكز الشرطة ، وبعد ان افاقت الاميرة تواصلت مع سفارة بلادها التي ارسلت مندوبها على الفور وقامت باخراج الاميرة واعادتها الى مقر اقامتها في باريس.

الملك ينهار ويصاب بإغماء بعد ضبط أميرة أثناء ممارستها الرذيلة مع شاب أسود في مكان عام.. والمفاجأة من هي تلك الأميرة التي صدمت الجميع ..شاهد الصور والتفاصيل

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واوضحت تلك الاخبار ان تسريبات كشفت ان الاميرة التي تم القبض عليها بحرينية وكانت مع اسرتها في رحلة سياحية في فرنسا .

ويعتبر القانون الفرنسي ممارسة الجنس في الاماكن العامة مخالفة للقانون ويعاقب مرتكبها بالسجن ودفع غرامة مالية تحدد وفقا للمكان الذي قبض على المجنى فيه .

يشار إلى ان هذة الأميرة الخليجية ليست اول اميرة يلقى القبض عليها او تحاكم في أوروبا وغيرها بتهم تتعلق بأعمال العنف وغيرها ، فقد سبقتها أميرات جرت محاكمتهن في دول أوروبية والولايات المتحدة بتهم مختلفة وكان ابرزهن ابنة الملك سلمان الاميرة حصة والتي بدأت محكمة فرنسية بمحاكمتها غيابا في يوليو الماضي بتهمة التواطؤ في العنف عن طريق التهديد بسلاح، والضلوع في خطف، وحكمت بسجنها 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وفي يوليو من العام 2013م ألقي القبض على الأميرة السعودية مشاعل العيبان (48 عاما) في مسكنها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة بمقاطعة أورانج بتهمة الاتجار بالبشر بعد أن استطاعت خادمتها الكينية الهرب منها.

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