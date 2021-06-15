أحمد السقا يفاجىء الجمهور بصورة جديدة مع نجله ومتابعون : هذا الشبل من ذاك الأسد

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجىء الفنان أحمد السقا، متابعيه وجمهورة، بصورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر الفنان أحمد السقا في الصورة الجديدة، على حسابه الشخصي انستجرام، برفقة نجله ياسين، في وضع مشابه خلف الأشجار.

وعلق الفنان احمد السقا على الصورة التي تجمعه مع ابنه ياسين، وكتب :” Like father like son”.

وانهالت التعليقات على صورة الفنان أحمد السقا مع نجله، والتي أشادت بالتشابه القوي بينهما في الشكل والحركات.

يذكر أن أخر أعمال الفنان احمد السقا هو مسلسل “نسل الأغراب” الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي لهذا العام، المسلسل من بطولة: احمد السقا وامير كرارة، ودياب، مي عمر، سلوى عثمان، إدوارد، ملك احمد زاهر، وبالاضافة إلى العديد من نجوم الفن الأخرين.

ومؤخرًا شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تداول انباء حول إصابة الفنان أحمد السقا في قدمه، خلال تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد الذي من المقرر عرضه خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد السقا، أن السقا بصحة جيدة وتلك الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة ووصفها بالشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة، مؤكدا أن السقا بخير ومستمر في تصوير مشاهد فيلمه الجديد.

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