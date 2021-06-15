اتفرج .. محمد رمضان يحتضن فتاة بين فخذيه ويقوم بهذا الأمر

بيروت - ثريا شاهين - أثار الفنان محمد رمضان، موجة جدل بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة جديدة له وهو جالس ومحتضن موديل حسناء بطريقة مثيرة، وذلك من كواليس الكليب “ثابت” المقرر طرحه الفترة المقبلة.

وظهر رمضان والفتاة الحسناء تجلس بين فخذيه وهو محتضنها، وعلق قائلا:”ثقة في الله نجاح ثابت قريبا”، كما شارك قبلها صورة مع الفتاة التي كانت ترتدي بنطالا مثيرا.

وتسببت الصورة في هجوم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عليه، بسبب جرأة الصورة كونه متزوج ولديه 3 أطفال، بينما برر البعض ذلك بأنه في إطار الدعاية لأغنيته الجديدة.