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شكرا لاهتمامكم بخبر هنا وحلا شيحة تحتفلان بعيد ميلاد شقيقتهما الصغرى “مايا”.. (فيديو وصور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت النجمة هنا شيحة، متابعيها وجمهورها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وهي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الصغري “مايا”.
ونشرت الفنانة هنا شيحة على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، مجموعة صور وفيديو تجمعها مع شقيقتها الصغري “مايا”.
وكتبت هنا شيحة على الصور والفيديو :”عيد ميلاد سعيد لأختي الصغيرة ميويا.. أنتي أكثر بكثير مما تراه العين ..أحبك دائما وإلى الأبد”.
فيما ردت مايا شيحة علي تهنئة شقيقتها هنا شيحة قائلة :” أحبك يا هنونة أحلى أخت.. لا أستطيع أن أقول ما يكفي لكلماتك الجميلة”.
أيضًا احتفلت الفنانة حلا شيحا ، بعدي ميلاد شقيقتها مايا، وقامت بنشر صورة لها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع “انستجرام”، مصحوبة بتهنئة تقول بها :”عيد ميلاد سعيد مايا”.
وشاركت الفنانة مايا شيحة، ى بطولة فيلم “أسرار البنات” عام 2001، مع شريف رمزى وحسن حسنى ودلال عبدالعزيز، ثم اعتزلت بعدها التمثيل و تزوجت من خارج الوسط الفنى منذ سنوات وأنجبت ابنتيها جودى وجليلة.
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحا” هو مشاركتها بمسلسل “اتفرج عيان” وكانت تشارك بطولته مع النجم حسن الرداد.
يما كان آخر أعمال الفنانة حلا شيحة هو مشاركتها في مسلسل “خيانة عهد” مع الفنانة يسرا والذي عرض في موسم دراما رمضان 2020
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