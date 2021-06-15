اتفرج الفنانة بثينة الرئيسي تنجو من الموت بأعجوبة.. «شقتها ولعت»

عدن - ياسمين عبد العظيم - بثينة الرئيسي

دون وقوع أضرار بشرية، شبَّ حريق هائل بمنزل الفنانة بثينة الرئيسي، نتيجة ماس كهربائي.

وأكدت “الرئيسي”، في مقطع فيديو نشرته تصوِّر من خلاله الحادثة وحجم الحريق، نجاتها وأسرتها بالكامل من آثاره المدمرة، وقالت إن الحريق كان هائلاً، حتى إنها استعانت بشركة نظافة مرتين لإزالة آثار تفحُّم الجدران دون فائدة؛ نظراً لشدة الاحتراق، وبيَّنت أن الحريق اندلع بسبب تركها جهاز التلفزيون من دون أن تفصله عن الكهرباء قبل خلودها للنوم، وهو ما تسبَّب في حدوث ماس كهربائي وصل إلى جهاز التكييف المُعلَّق أعلاه، ونتج عنه حريق قوي في هذا الجزء من منزلها، ووجهت رسالة للجميع وقالت فيها: «أرجوكم لا تستهينوا بترك الأجهزة الكهربائية مفتوحة من دون فصلها عن التيار الكهربائي قبل أن تناموا، الجو حار، والكهرباء لا تتحمل، ممكن كل شيء يروح منكم في غمضة عين».

يُذكر أن بثينة الرئيسي ممثلة عُمانية، كانت بداية انتشارها كمذيعة في تلفزيون سلطنة عمان، وانتقلت بعد ذلك إلى الكويت للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت من هنالك التمثيل، وكانت البداية في مسلسل حمل اسم (واو موتيل) كان يُعرض أسبوعياً على قناة الرأي، وتوالت بعد ذلك أعمالها الفنية في الكويت ودول الخليج.

كما أنها قامت بتقديم برنامج إهداءات على قناة سكوب، وبعدها قدمت برنامجاً بعنوان “يا هلا” على قناة فنون، كما قدمت برنامجاً بعنوان “يا ليلة دانة” على تلفزيون الكويت الذي تعمل به.

لها العديد من الأعمال الناجحة مع عمالقة الفن في الخليج، من أبرزها مسلسلات: الإمبراطور، و هوامير الصحراء، وأم البنات، وشر النفوس، وأميمة في دار الأيتام، وزوارة خميس، وبسمة منال، ومحطة انتظار، وذكريات لا تموت، والديرفة، ومحمد علي رود، وأنا أحبك بعد، والناموس.

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