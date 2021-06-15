عبير صبري تصدم متابعيها بإطلالة جريئة.. والجمهور يرد: «نازلة الشارع بقميص النوم» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة عبير صبري في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة عبير صبري عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عدة صور جديدة لها.

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وظهرت الفنانة عبير صبري في الصور التي نشرتها من داخل سيارتها بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بدي حمالات أبيض.

وتعرضت الفنانة عبير صبري لموجة حادة من الانتقادات بسبب الإطلالة الجريئة التي ظهرت بها في الصور التي نشرتها.

وجاءت التعليقات كالتالي: «إيه اللي أنتي لابساه ده»، «اللبس ده جريء أوي»، «أنتي نازلة بقميص النوم في الشارع».

وجدير بالذكر أن عبير صبري شاركت في مسلسل” موسى” الذى عُرض في شهر رمضان الماضي على قناة “دى إم سي”.

مسلسل “موسى” بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.