منه فضالي تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة منه فضالي

نشرت الفنانة منه فضالي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صور جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت الفنانة منه فضالي في الصور التي نشرتها بإطلالة رياضية جريئة حيث ارتدت توب باللون الأصفر مكشوف البطن وبنطلون اسود مما اثار اعجاب متابعيها.

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ويُذكر أن الفنانة الكبيرة منه فضالي قد شاركت في مسلسل «نسل الأغراب»، وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة.

كما شارك في المسلسل الفنانة هدير عبد الناصر، وفردوس عبد الحميد، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر، فضلًا عن أن كلا منهما من أم مختلفة.