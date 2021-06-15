بعد إعلانها الاعتزال.. آمال ماهر تصدم جمهورها بقرار غريب

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أيام من إعلانها اعتزال العمل الفني، قررت النجمة المتألقة آمال ماهر الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت الفنانة آمال ماهر في تصريحات صحفية عن قيامها حاليا بتحضير أوراق السفر على أن تنتهي الاجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وأكدت الفنانة المعتزلة آمال ماهر أن قرار الاعتزال نهائي، وقالت: «سعيدة بمحبة الناس لي فقد غمروني بحبهم، ولكني لا أعلم إن كانت سأعود مرة أخرى لمصر أم لا؟، فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط».

واختتمت أمال كلامها، وهي تقول: «ألف ألف شكر لكم.. وشكرا لله عز وجل أولا وأخيرا ودائما».

وكانت الفنانة آمال ماهر قد نشرت منشور صادم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعلنت من خلاله اعتزال الغناء.

اعتزال الفنانة آمال ماهر لم تكشف من خلاله عن أسباب واضحة مكتفية بالإشارة إلى كونها اسباب خارجة عن إرادتها.