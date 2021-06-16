قرار صادم من القضاء في قضية رانيا يوسف ونزار الفارس

عدن - ياسمين عبد العظيم - رانيا يوسف

أصدر القضاء المصري فرارصا نهائيًا في القضية التي تجمع بين الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، في الحوار الشهير المذاع عبر قناة «الرشيد» العراقية.

وبدأت القصة باتهام الفنانة رانيا يوسف، الإعلامي العراقي نزار الفارس، بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أعبر قناة «الرشيد» العراقية.

وأطلقت رانيا يوسف في البرنامج العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

وبناءً عليه تقدم طارق العوضي، محامي رانيا يوسف، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

كما تقدم طارق العوضب ببلاف للسقارة العراقية ضد نزار الفارس، ومشيرا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.

وخلال الساعات الاخيرة، أصدرت نيابة النزهة قرارا بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها.

كما أقام وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف للمطالبة بتعويض قدرة 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقة بمواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن محكمة جنح قصر النيل قد برّأت رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس.

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