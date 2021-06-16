أخبار سعيدة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكملت الفنانة دلال عبد العزيز يومها الخمسون داخل غرفة العناية المركزة، إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد، الايام الماضية.

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، معربًا عن أمنياته في تماثلها الشفاء عما قريب.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الفنانة دلال عبدالعزيز في طريقها للسحب من على أجهزة الأكسجين، وفقًا لآخر معلومات وصلت إليه. بوزارة الصحة والسكان.

وفي وقت سابق، تحدث الإعلامي رامي رضوان عن تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، حيث أكد أن حالتها غير مستقرة.

وكتب رامي رضوان عبر «تويتر»: «وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية الفنانة دلال عبدالعزيز يودون الاطمئنان عليها، لا تزال الأمور غير مستقرة، ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا، ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى، بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل»

ورحل عن عالمنا الفنان سمير غانم يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر. وحتى الآن لاتعلم الفنانة دلال عبد العزيز أي شىء عن وفاة زوجها الفنان سمير غانم، خوفًا من تأثير الخبر على صحتها.

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