ريهام سعيد تصرخ في بث مباشر.. وسر وقف برنامج صبايا الخير (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ريهام سعيد

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، الساعات الأخيرة، وقف برنامجها “صبايا الخير” المذاع على قناة النهار، الامر الذي أثار تساؤلات عدة لدى الجمهور خاصة أن قرار الوقف جاء بعد عرض حلقة “أم نور” المثيرة للجدل.

من جانبها كشفت الإعلامية ريهام سعيد تفاصيل وأسباب وقف برنامجها “صبايا الخير” المذاع على قناة النهار، في بث مباشر عبر حسابها على «فيس بوك».

وأوضحت ريهام سعيد إنها لم تتعرض للوقف مثلما انتشر عبر السوشيال ميديا، وأن سبب وقف برنامج صبايا الخير، هو ان مدة عقدها تم الانتهاء منها.

وقالت ريهام سعيد في الفيديو : «أنا حبيت أظهر وأوضح للناس أنا ما اتوقفتش، لكن عقدي انتهى مع القناة ولم يحدث أي خلاف مادي أو مهني بسبب حلقة أم نور”.

واضافت ريهام سعيد :” أنا محتاجة أستريح شوية وأشوف أولادي وأصيف، ومش عارف هرجع لكم امتى تاني بس الفترة تعدي شوية».

ومؤخرًا أثارت الاعلامية يهام سعيد الجدل، وذلك بعد نشرها فيديو من سيدة “التيك توك” أم نور التي اشتهرت بفيديوهاتها من غرفة النوم.

وظهرت ريهام سعيد في الفيديو برفقة أم نور من داخل غرفة نومها وهي تعد الكفتة التي اشتهرت بها في أول فيديو .

وأعلنت ريهام سعيد أن أم نور ستحل ضيفة على “صبايا الخير” مساء الاثنين المقبل، الأمر الذى أثار عدد كبير من المتابعين.

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