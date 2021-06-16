خناقة ياسمين عبد العزيز وبوسي شلبي تثير موجة من الجدل والسخرية.. (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الإعلامية بوسي شلبي، جدلا واسعا الساعات الأخيرة، بعد تداول مقطع فيديو لها، تهاجم فيه الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقالت بوسي شلبي خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية “القاهرة والناس”، في رمضان الماضي، أن النجمة الكبيرة يسرا، هي الفنانة رقم 1 في الوطن العربي، وليست ياسمين عبد العزيز.

وأضافت بوسي شلبي: “يسرا هي الفنانة رقم 1 في الوطن العربي، ما زالت يسرا تحتل كل الأجيال حتى الآن وبتنجح سينما وتليفزيون”.

وتابعت بوسي شلبي في الفيديو :”يعني السنة الماضية اللي نجحت سينما وتليفزيون كانت يسرا، ياسمين مكنتش على الساحة، أنا بقول الحقيقة بالإيرادات والمشاهدة”.

من جانبها ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز على تصريحات الاعلامية بوسي شلبي، حيث قامت بنشر الفيديو، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وعلّقت بالقول: “هموت”، مصحوبًا بالكثير من إيموجي الضحك.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل “اللي مالوش كبير”، مع النجوم: “أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، وعايدة رياض.

و مسلسل “اللي مالوش كبير”، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وعُرض في رمضان 2021.

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