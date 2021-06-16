ملك أحمد زاهر تفاجىء الجميع بنحافتها الملحوظة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجأت الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر، الساعات الماضية، جمهورها ومتابعيها بصور جديدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام>

ونشرت ملك صورة عبر حسابها على Instagram ظهرت فيها بفستان أسود أظهر نحافتها ورشاقتها، الامر الذي لفت أنظار جميع المتابعين.

وقالت ملك زاهر، على الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي على “انستجرام” انها التقطت في حفلة قديمة للفنان عمرو دياب.

وعلى الفور انهالت التعليقات من المتابعين على صورة ملك احمد زاهر، مبدون إعجابهم برشاقتها وسؤالها عن كيف وصلت إلى هذا الوزن.

على الجانب الآخر، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة لملك احمد زاهر، وهي في وزن زائد ومقارنتها بالوضع الحالي.

وقامت ملك زاهر، بنشر الصورة في خاصية الستوري على حسابها الرسمي على انستجرام، موجهة رسالة لأي شخص يريد خسارة الوزن مثلها.

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها ملك أحمد زاهر، هو مسلسل “نسل الأغراب”، والذي عرض في رمضان 2021 الماضي وحقق نجاح كبير.

ومسلسل “نسل الأغراب” من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، إدوارد، منة فضالي، فردوس عبد الحميد، أحلام الجريتلي، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي وملك أحمد زاهر.

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