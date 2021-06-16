هنا الزاهد تزف خبر سعيد عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعدما أعلنت الأيام الماضية إصابة والدتها بورم خبيث، وان وضعها خطير في المستشفى.

واعلنت هنا الزاهد في وقت سابق، إصابة والدتها بورم خبيث، وجددت طلب الدعاء من جمهورها، لوالدتها بالشفاء العاجل.

وخلال الساعات الماضية، نشرت الفنانة هنا الزاهد تطورات جديدة عن الحالة الصحية لوالدتها، عبر خاصية الستوري لحسابها الرسمي على موقع “انستجرام”.

وكتبت هنا الزاهد قائلة: “شكرا كل الناس اللي كلمتني و زارتنا و اللي بعتولي الحمد لله خرجنا من المستشفى وهنكمل العلاج في البيت . الحمد لله رب العالمين “.

وفي وقت سابق، نشرت هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عدة صور لوالدتها، وعلقت عليها قائلة: أنت ملاكي، أنت تذكرني بالخير في هذا العالم، وتلهمني لأكون أعظم نسخة من نفسي، قلب طيب وروح طاهرة، شكرا لكي على كل شيء، لم يكن بإمكاني أن أطلب أما أكثر حبا ورعاية ودفئا، أنت حقا أعظم، انا احبك.

وتابعت: أجمل وأطيب وأحن وأجدع وأرجل أم في الدنيا، سلامتك يا حبيبتي ألف سلامة.. الخمس أيام الجايين مهمين أوي ندعي فيهم عشان هيحدد حاجات كتير أرجو الدعاء، و شكرا لكل الناس اللي سألت على والدتي متشفوش حاجة وحشة أبدا في أي حد غالي عليكوا.. شكرا.

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