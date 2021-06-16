منى فاروق تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير جديدة.. (اتفرج الصور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” في أحدث ظهور لها.

وظهرت منى فاروق، في الصور الجديدة التي نشرتها عبر انستجرام، بإطلالة كاجوال، مرتدية ترينج قطنياً باللون الاسود.

واعتمدت منى فاروق، في الصور على المكياج الناعم، ووضعت أحمر الشفاه كشف جمال إطلالتها، ونال إعجاب جمهورها.

وعلقت منى فاروق على الصور وكتبت :”إلي الذين ينظرون سقوطنا فان وقوفنا أطول من أعمارهم”

وفي وقت سابق، تعرضت الفنانة الشابة منى فروق لموجة حادة من الانتقادات، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها على السوشيال ميديا.

وظهرت الفنانة الشابة منى فاروق في الفيديو بفستان زفاف وشعر قصير أشقر، وشاركت الجمهور في اللوك الجديد لتتلقى مجموعة تعليقات تجعلها تنفعل وتغلق التعليقات، حيث أعلنت عن تعليق استفزها «ده فرحك على العريس القديم ولا الجديد».

وقال أحد متابعيها: «ايوه بقي افتحيها ع البحري طالما الوش الطيب مجبش نتيجه»، وقال آخر: «خليكي محتترمة زي ما انتي وابعدي عن الوسط ده».

جدير بالذكر أن أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل “رحيم”، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

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